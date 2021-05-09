الطحين الناعم.. وتلك الرنة – قيس محمد الدباغ

2021/05/09 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس محمد الدباغ لو استعرضنا كل حركات النضال والسياسة في التاريخ من ثورات تحرير العبيد القديمة في عصور الرومان وغيرها ومسكنا خيط تتبع لقادة الثورات والانتفاضات والتمرد لشاهدنا إن التمرد يبدأ بسيطا بالتململ اولا ثم تتجمع عوامل متراكبة شيئا فشيئا مع وجود فسحة بسيطة يتكأ عليها الرفض النفسي الداخلي ثم يظهر للعلن اعتمادا على ارتخاء […]

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