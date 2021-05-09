2021/05/09 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم و السفير السعودي يشيدان بالإنفتاح بين طهران والرياض بغداد – الزمان بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري ،تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ثمنا خلال اللقاء الذي جمعهما في بغداد بالتطور […]

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