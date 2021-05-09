2021/05/09 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا تغيّب أبرز الأطباء النفسيين في العراق اربيل – الزمان غيبت الاصابة بكورونا الطبيب النفسي البارز طه النعمة، ونعت الاوساط الطبية العراقية والعربية النعمة قبل يومين في اربيل اثر اصابته بفايروس كورونا.والراحل من مواليد البصرة عام 1944 وامضى اكثر من ثلاثين عاما في الممارسة السريرية والعلاجية، وكان قد تخرج في كلية الطب […]

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