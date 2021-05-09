مصطفى الكاظمي: السلاح المنفلت محميُّ سياسياً.. وهذه الحكومة جادة في محاربته

2021/05/09 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في محاربة السلاح المنفلت.

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وقال الكاظمي، في حوار أجرته معه عدة قنوات تلفزيونية، وتابعه "ناس" (9 أيار 2021) أن "لا توجد أية ضغوطات دفعتني لعدم الترشح للانتخابات".

وأكد الكاظمي، تشكيل لجنة عليا للأمن الانتخابي، مؤكداً أنها "مستقلة وستعمل بكل مهنية".

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