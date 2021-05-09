“العكيد أبو شهاب” يكشف اسباب انسحابه من باب الحارة

2021/05/09 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الفنان السوري سامرالمصري عن سبب انسحابه من بقية الأجزاء في المسلسل الشهير “باب الحارة” حيث اعتبر بقية الأجزاء عبارة عن “مطمطة إنتاجية وإخراجية”.

المصري أكد، خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، أنه بعد انسحابه من مسلسل “باب الحارة” لا يتابع أي جزء منه، معتبرا أن العمل “انتهى دراميا”.

الفنان السوري الشهير بـ”العكيد أبوشهاب” أعرب عن حزنه على الحال التي بلغها المسلسل الذي شهد نجاحا منقطع النظير فيما سبق “في جزء من الأجزاء شفت طيارة عم بتفجر في الحارة تأسفت بيني وبين حالي على إنه هاد المسلسل اللي حقق كل هالنجاح الجماهيري العربي لازم كان يطلق عليه رصاصة الرحمة من زمان”.

ولدى سؤاله عن سبب وصول “باب الحارة” لهذه الحال كان رد النجم السوري “لو جبت 50 كاتب ما عاد تقدر تخلق أحداث تكون مقنعة”.

أبوشهاب أكد أنه انتقائي للغاية في اختيار أعماله، كما أنه يبحث عن مواد جدية ومقنعة للجمهور لينفذها، ويرفض أي مادة “فيها فبركة أو كذب” مشددا على أهمية مصداقيته لدى الجمهور.

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