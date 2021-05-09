حلبجة تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/05/09 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة حلبجة عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 10 حالات جديدة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من كورونا بلغت 9 حالات، مبينا ان هناك 231 حالة اصابة تحت الرعاية الطبية.

واكد البيان، ان المحافظة سجلت حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

PUKmedia خاص

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