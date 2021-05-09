2021/05/09 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

459 مشاهدة

لقى شخص مصرعه بينما أصيب أربعة آخرين، الاحد، في حادث سير بمحافظة كركوك.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (9 ايار 2021)، ان "حادث سير وقع بين مركبتين احداهما نوع (اوبل) والاخرى (بيك اب)، ما ادى الى مصرع طفلة واصابة 4 اشخاص اخرين، ثلاثة منهم في حالة خطرة".

واشار المصدر، الى ان "الحادث وقع نتيجة السرعة التي كان يقود بها سائق الـ (اوبل)، حيث سرعان ما فوجئ بمركبة امامه كان تسير عكس السير".

واوضح ان "المركبة سائق المركبة المخالف لاذ بالفرار، بينما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في تفاصيل الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع طفلة وإصابة 4 اخرين فى حادث سير 'مروع' بكركوك (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع طفلة وإصابة 4 اخرين فى حادث سير 'مروع' بكركوك (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).