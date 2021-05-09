2021/05/09 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أسباب انسحابه من الترشيح للانتخابات.وقال الكاظمي في مقابلة متلفزة مع عدد من وسائل الإعلام، وتابعها “المركز الخبري الوطني” “لم يكن هناك قرار بدخول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: لهذه الأسباب انسحبت من الترشيح للانتخابات المركز الخبري الوطني.

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