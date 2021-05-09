"الكاظمي" يوجه الحكومة العراقية باتخاذ اللازم لمنع تكرار حرائق المحاصيل الزراعية

2021/05/09 | 21:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع حوادث حرق المحاصيل الزراعية والحد من تكرارها سنويا.جاء ذلك خلال رئاسته الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء، وفقا …

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