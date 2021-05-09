"الوزراء" العراقي يصدر 5 قرارات جديدة بينها تخصيصات مالية لـ3 مشروعات

2021/05/09 | 21:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 5 قرارات جديدة خلال جلسته الاعتيادية التاسعة عشر برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء.وبحث مجلس الوزراء خلال الاجتماع آخر التطورات والاحداث العامة في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، …

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