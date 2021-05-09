2021/05/09 | 21:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 9 مايو 2021 | 09:25 مساءً

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الكاظمي : لاتوجد ضغوط حول قراري بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه لاتوجد ضغوط حول قراره عدم الترشح للانتخابات المقبلة.



وبشان العلاقة مع اقليم كردستان قال : ان العلاقة بين بغداد واربيل في عصرها الذهبي ولدينا علاقة ممتازة ونحاول ان نفكك المشاكل وسوء الفهم لافتا الى ان الموازنة فيها اتفاق واضح بين الاقليم والمركز وبالتالي لا توجد مشاكل حالية بهذا الشأن وستصل رواتب موظفي الاقليم قريبا.



وتابع ": نحتاج الى الثقة بين العرب والثقة في المناطق المتنازع عليها ونعمل لايجاد حلول امنية في تلك المناطق لان امن الاقليم هو امن العراق

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