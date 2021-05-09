2021/05/09 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: لا يوجد جندي أمريكي واحد في قاعدة بلد..قصفها يأتي لأسباب سياسية

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