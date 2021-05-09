2021/05/09 | 21:31 - المصدر: عين العراق

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الأحد 9 مايو 2021 | 09:29 مساءً

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الكاظمي: واشنطن أعلنت بنحو واضح انتهاء أي دور أمريكي في العراق

الكاظمي: واشنطن أعلنت بنحو واضح انتهاء أي دور أمريكي في العراق

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