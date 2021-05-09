اغتيال الناشط الوزني.. غضب في العراق وزخم

2021/05/09 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان آخر منشور على صفحة الناشط العراقي، إيهاب الوزني، بتعلق بالعثور على ناشط آخر، من كربلاء التي يسكنها الوزني، حيا بعد أنباء عن اختطافه.

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