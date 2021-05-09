مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات أحدها يخص المحاضرين والإداريين المجانيين

2021/05/09 | 21:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد ، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث اخر التطورات والاحداث العامة في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.واشار الكاظمي في مستهل الجلسة الى “جريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد الوزني التي نفذت مساء امس في محافظة كربلاء، ووجه […]

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