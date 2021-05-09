الهجرة سباحةً: المفارقة العجيبة - التيتي الحبيب

2021/05/09 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الأحداث: المفارقة العجيبةألقى العشرات من شباب الفنيدق بأرواحهم في البحر، يريدون الهجرة سباحة الى سبتة المحتلة هربا من الفقر والبطالة والاستبداد.



الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي جعلت المغرب مرة اخرى يحتل صدارة الاخبار المأساوية والفواجع التي يعيشها الفقراء والمقهورين عبر العالم.



صور الشباب وهو يتخلص من ثيابه ويلقي بنفسه في لجة البحر الهائج تحمل مفارقة غريبة وتستحق ان ......





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