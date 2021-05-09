2021/05/09 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: العراق بحاجة لطائرات F16 في محاربته لداعش

الكاظمي: تصرفات حزب العمال غير مقبولة وتهدد إقليم كردستان وتركيا

الكاظمي: عبرنا عن امتعاضنا من بعض التصرفات التركية

الكاظمي: لن نقبل بأن يكون العراق ساحة لتهديد جيرانه

الكاظمي: الحديث عن وجود قواعد أمريكية في العراق كذبة

الكاظمي: قاعدة عين الأسد عراقية

الكاظمي: لن نسمح بتهديد الأمن العراقي

الكاظمي: لا يوجد جنود أميركيون في قاعدة بلد

الكاظمي: واشنطن أعلنت بنحو واضح انتهاء أي دور أمريكي في العراق

الكاظمي: الحوار الاستراتيجي أثمر عن خروج أكثر من 60% من القوات الأمريكية

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