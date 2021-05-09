2021/05/09 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: عملنا خلال الحوار الاستراتيجي على ترتيب العلاقة مع واشنطن وتنظيمها

الكاظمي: نبحث عن علاقات جيدة مع واشنطن

الكاظمي: لجنة مكافحة الفساد لم تستهدف أي جهة سياسية

الكاظمي: نرفض جميع النفوذ السياسي لأي طرف كان

الكاظمي: العراق يحاول اليوم إعادة سمعته الدولية

الكاظمي: تم ضبط عشرات الفاسدين ومئات ملفات الفساد

الكاظمي: تم ضبط أكثر من 400 ملف غسيل أموال

الكاظمي: اللجنة ستقدم قريباً تقريرها عما أنجزته خلال الأشهر الماضية

الكاظمي: القضاء أثبت أن جميع الاتهامات للجنة مكافحة الفساد أكاذيب

الكاظمي: لجنة مكافحة الفساد لم تستهدف أي جهة سياسية

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