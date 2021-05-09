2021/05/09 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: العراق يستعيد دوره الريادي في المنطقة والعالم

الكاظمي: اتخذت خطوات لتفكيك جميع العناصر التي حولت العراق لساحة صراعات

الكاظمي: سنوفر جميع الظروف لنجاح الاستثمار في العراق

الكاظمي: نرحب بجميع الاستثمارات الخليجية ووقعنا عدة مذكرات بشأنها

الكاظمي: القطاع الخاص هو من يبني الدولة

الكاظمي: العراق بأمس الحاجة إلى الاستثمارات

الكاظمي: سنعالج أزمة المناطق المتنازع عليها بمقترح ستقدمه بغداد إلى أربيل

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