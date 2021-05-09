الكاظمي يتحدث عن حقيقة وجود الأمريكان في العراق: كذبة

2021/05/09 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن حقيقة وجود الأمريكان في العراق، مبيناً انها كذبة.وقال الكاظمي في حديث متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الحديث عن وجود قواعد […]

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