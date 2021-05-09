الكاظمي يتحدث عن مسار التحقيق في حوادث اغتيال المتظاهرين

2021/05/09 | 21:49 - المصدر: وكالة ناس

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الكاظمي: التحقيقات جارية وننتظر التقرير النهائي

الكاظمي: التقرير اخذ وقتاً طويلاً لانه يجب أن يعد وفق طريقة مهنية وعادلة

الكاظمي: أشهر من ألقينا القبض عليهم هي "فرق الموت" في البصرة، التي اغتالت الصحفيين

الكاظمي: القينا القبض على مجموعات قتلت متظاهرين ومستمرون بالتحقيقات وسنعلن النتائج حال الانتهاء

الكاظمي: كل العمليات الانتخابية التي حصلت سابقاً كانت أعقد من الوضع الحالي والظرف الحالي افضل من السابق

الكاظمي: الحكومة قامت بدعم المفوضية في كل القرارات التي تحتاجها

الكاظمي: قمنا بجلسات طارئة من اجل نجاح المفوضية

الكاظمي: كل ظروف ومستلزمات نجاح الانتخابات متوفرة، لكن نحتاج دعم وسائل الاعلام لتشجيع المواطنين للتعبير عن أصواتهم وخياراتهم.

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