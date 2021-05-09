الكاظمي يكشف وضع الموازنة ومستحقات إقليم كوردستان

2021/05/09 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الموازنة وصلت إلى المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع ابوابها، مشيرا إلى ان مستحقات إقليم كوردستان ستصل إليه قريبا.

جاء ذلك في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام اليوم، (9 ايار 2021)، وأضاف ان "قرار انسحابي من الانتخابات تم اتخاذه من اللحظة الأولى، ولم يكن هناك قرار بدخول الانتخابات أو المشاركة بحزب، وان مشروعي السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة".

وتابع، ان "البعض حاولوا شيطنة رئيس الوزراء ولكنني حافظت على وعدي بأن أكون محايدا، مشددا على أهمية أن يكون السلاح بيد الدولة، مؤكدا ان الحكومة جادة بمحاربة السلاح المنفلت".

وأوضح، "لدينا مناطق متنازع عليها في عموم العراق وتحتاج الى وضع سياسي مستقر".

من جانب اخر، بين ان "لجنة مكافحة الفساد لن تستهدف اي طرف سياسي وهي تبحث عن الجريمة، وان اللجنة اطاحت برؤوس كبيرة من الحيتان وقامت بعملها رغم الظروف".

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