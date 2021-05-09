الولايات المتحدة تعلق على مقتل الناشط ايهاب الوزني

2021/05/09 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل

الناشط في التظاهرات العراقية ايهاب

الوزني بهجوم مسلح وسط كربلاء.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان تلقت

وكالة نون الخبرية نسخة منه إن الولايات

المتحدة تدين بأشد الع

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