2021/05/09 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الحكومة امتازت بالوفاء بعهدها بخصوص التحقيقات بقتل المتظاهرين

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