مفاوضات فيينا.. تحليل يحذر من تجاهل دور إيران في

2021/05/09 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لوكالة استخبارات الدفاع "DIA"، أن إيران تحتضن عددا من قادة تنظيم القاعدة الإرهابي.

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