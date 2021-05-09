الكاظمي يتحدى من يقول بوجود وزير صدري: هذا ما طلبه مني السيد الصدر

2021/05/09 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تحدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، من يقول إن هناك وزيراً واحداً ينتمي للتيار الصدري، مفصحاً عن وصية السيد مقتدى الصدر.وقال الكاظمي في حديث متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

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