احتجاجات وأعمال 'حرق' قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء (صور)

2021/05/09 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاحد، باندلاع احتجاجات تخللتها "اعمال حرق" قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد ساعات من مقتل ناشط مدني في المدينة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات نظموا احتجاجات امام القنصلية الايرانية في كربلاء وتم حرق الكرفانات الحماية خارج القنصلية"، مشيراً الى أن "قوات الشغب قاموا بتفريق المحتجين الذي خرجوا احتجاجاً على اغتيال ناشط مدني في كربلاء".

واعلنت خلية الاعلام الامني، فجر اليوم الاحد، عن مقتل الناشط المدني ايهاب جواد بهجوم مسلح في كربلاء.

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