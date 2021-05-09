2021/05/09 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى الصحفيون الرياضيون وقانون الرواد – عبد الحكيم مصطفى يرى وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ان ادراج رواد الصحافة الرياضية في قانون الرياضيين الابطال، استحقاق لان الصحفي الرياضي جزء من النجاح الذي تحقق لرياضة العراق في العقود الستة الماضية، ويؤكد درجال ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على تعديل قانون الرياضيين الابطال ليشمل الصحفيين […]

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