2021/05/09 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولية تؤكّد إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها { طوكيو- وكالات: أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس، إقامة أولمبياد طوكيو في موعده المقرر بعد قيام اللجنة المحلية المنظمة بضمان صحة وسلامة الرياضيين.وترددت الكثير من التساؤلات حول إمكانية وجدوى المضي قدما في تنظيم الدورة الأولمبية المؤجلة من العام الماضي بينما تخضع طوكيو لحالة طوارئ […]

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