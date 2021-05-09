2021/05/09 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج مشرفة للعراق في بطولة يوم النصر للملاكمة بغداد- الزمان حصل منتخبنا الوطني للملاكمة على ثلاث ميداليات في بطولة يوم النصر الدولية التي اختتمت مؤخرا في العاصمة البيلاروسية مينسك .وقال امين سر الاتحاد علي عبدالزهرة في بيان صحفي ان المنتخب شارك باربعة لاعبين فقط وبالتالي فان ما تحقق هو شيء جيد ويدعو للفخر سيما […]

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