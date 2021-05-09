مجهولون يسرقون 2500 اختبار كورونا من مركز طبي في ألمانيا

2021/05/09 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقتحم مجهولون مركزا لاختبارات كورونا في مدينة بارزينجهاوزن شمالي ألمانيا، وسرقوا نحو 2500 اختبار للفيروس، ومواد مطهرة وقفازات جراحية وكمامات.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد، أن الخسائر المادية الناجمة عن سرقة الاختبارات تقدر بأكثر من 20 ألف يورو.

وأضافت أن من غير الواضح بعد ما إذا كان يمكن إعادة فتح المركز الواقع في ساحة لركن السيارات تابعة لسوبرماركت غدا الاثنين.

وذكرت الشرطة أنه لا يوجد مخزون في الوقت الراهن يمكن مواصلة العمل به في المركز.

ومن المرجح أن الجاني أو الجناة كسروا أقفال الأبواب ليلة السبت قبل الماضي ونقلوا المواد المسروقة على متن عربة شحن.

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