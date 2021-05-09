حصيلة جديدة لمصابي كورونا ومتلقي اللقاح عالمياً

2021/05/09 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 157.7 مليوناً حتى اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.28 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 157 مليوناً و698 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 93.7 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و283 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرغ” للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و280 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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