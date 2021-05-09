السليمانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19

2021/05/09 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة وحالات التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان، ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 20 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 18 حالة شفاء، وان 102 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 4 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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