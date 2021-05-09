إنشاء 9 سدود ستراتيجية في اقليم كوردستان

2021/05/09 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية يوم الأحد عن انشاء 9 سدود جديدة في اقليم كوردستان وفق نظام الـ (PPP)، في مناطق مختلفة من اقليم كوردستان وبطاقات تخزينية متفاوتة.

جاء ذلك خلال لقاء بيكرد طالباني وزير الزراعة في اقليم كوردستان مع دارا رشيد وزير التخطيط في اقليم كوردستان، مبينة ان اقليم كوردستان سيشهد انشاء 9 سدود ستراتيجية ومشاريع ري عن طريق نظام الـ (PPP).

واضافت، انه تقرر خلال الاجتماع فتح ابواب وزارة الزراعة امام الشركات الراغبة بتقديم عروضهم الخاصة الة الوزارة لغرض انشاء السدود ومشاريع الري الكبيرة، لافتا الى انها خطوة من قبل وزارة الزراعة بالتنسيق معع باقي وزارت الاقليم مثل وزارة التخطيط لمواجهة الجفاف في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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