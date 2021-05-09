2021/05/09 | 22:34 - المصدر: عين العراق

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الأحد 9 مايو 2021 | 10:21 مساءً

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الاعلان عن نقل ٤٠٠ عراقي من العالقين في الهند الى اماكن الحجر الصحي

اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ،الاحد نقل العراقيين القادمين من الهند من مطار بغداد الدولي الى اماكن الحجر الصحي .



وبين مدير عام الشركة كريم كاظم حسين : ان ملاكات الشركة استنفرت جهودها بالتزامن مع وصول الوجبة الثانية من العراقيين العالقين في جمهورية الهند والبالغ عددهم( ٤٠٠ ) مواطن ، ليتم نقلهم من ارض المطار الى اماكن المخصصة للحجر .



موضحا ان ملاكات الشركة مستمرة في عمليات التعقيم والتعفير للحافلات وطواقم العمل المتواجدة في المطار، كما ان التنسيق والتعاون مازال مستمرا مع وزارة الصحة والجهات المعنية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والوافدين .

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