رئيس الوزراء: العراق يحاول إعادة سمعته الدولية.. وعلاقتنا مع تركيا جيدة

2021/05/09 | 22:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، إن العراق يحاول اليوم إعادة سمعته الدولية، لافتا إلى رفض جميع أشكال النفوذ السياسي لأي طرف كان.وأكد رئيس الوزراء خلال مقابلة بثتها قناة العراقية الإخبارية، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم …

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