الكاظمي: القطاع الخاص يبني العراق.. ونعتزم إجراء تعديل وزاري

2021/05/09 | 22:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، إن القطاع الخاص هو من يقوم ببناء الدولة.وأكد الكاظمي في مقابلة مع عدد من القنوات الفضائية بينها العراقية الاخبارية وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "العراق بأمس الحاجة …

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