“قسد” تطلق عملية “أمنية وعسكرية واسعة” شرقي سوريا

2021/05/09 | 22:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إطلاق عملية “عسكرية وأمنية واسعة”، قالت إنها تستهدف الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا.

وأوضحت “قسد” في بيانها أن قواتها وقوات “التحالف الدولي لمحاربة “داعش” الذي تقوده الولايات المتحدة، بدأت صباح اليوم الأحد “عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق في منطقة وادي العجيج في الريف الشمالي لدير الزور”.

وأضافت أن هدف العملية هو “ملاحقة الخلايا النائمة والنشطة لتنظيم “داعش” الإرهابي وكشف مخابئ الأسلحة والأوكار التي يستخدمها أعضاء وقادة خلايا التنظيم الإرهابي في المناطق الحدودية مع الجمهورية العراقية، كما تستهدف العملية السيطرة على طرق تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية”.

وأضافت أن العملية تستمر 4 أيام، وبدأت “منذ الساعات الأولى للصباح بعدة ضربات صاروخية نفذتها قوّات التحالف بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة والتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع”.

وأضاف البيان أن العملية تأتي ضمن جهود منع “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى من إحداث الفوضى وتهديد السلم والأمن في المنطقة”.

يذكر أن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) المدعومة من “قسد”، أطلقت نهاية مارس الماضي عملية أمنية في مخيم الهول شمال سوريا، أعلنت في نهايتها القبض على العشرات ممن ينتمون لخلايا “داعش” النائمة.

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