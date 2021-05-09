تظاهرات في كربلاء والنجف وحريق يطاول أجزاء من القنصلية الإيرانية

2021/05/09 | 22:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في النجف، احتشد العشرات من الشباب رغم تشديد الأمن العراقي الإجراءات وسط المدينة، وردد المتظاهرون شعارات ضد المليشيات والأحزاب النافذة في البلاد.

ونفى مراسل "العربي الجديد" في كربلاء التقارير التي تحدثت عن اقتحام القنصلية الإيرانية في المدينة، مؤكدا أن عمليات حرق طالت بوابتها الخارجية وكرفان يتبع حراس المبنى، بينما يحاول الأمن العراقي تفريق المحتجين في هذه الأثناء بينما يستخدم المحتجون أسلوب الكر والفر بين الأزقة المجاورة لمبنى السفارة.

وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء قد أصدرت في وقت سابق من مساء اليوم بيانا قالت فيه "تدين القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء المقدسة العمل الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في هذه المدينة المقدسة".

وأضافت: "تقدم (القنصيلة) تعازيها ومواساتها وتعتبر مثل هذه الأعمال تندرج في إطار زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة والصديقة".

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