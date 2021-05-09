2021/05/09 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: التزمنا بالكثير من فقرات برنامجنا الحكومي

الكاظمي: لدينا النية بتغيير وزاري قريب

الكاظمي: شكلنا لجنة لإعادة بعض مكاتب الأحزاب في بعض المحافظات

الكاظمي: الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة

الكاظمي: نشعر بالخجل من مستوى الخدمات الموجود

الكاظمي: لن نسمح بوجود المسلحين في هذه المكاتب

الكاظمي: شكلنا لجنة لإعادة بعض مكاتب الأحزاب في بعض المحافظات

الكاظمي: نحتاج إلى دعم وسائل الإعلام لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الكاظمي: جميع مستلزمات نجاح الانتخابات متوفرة

الكاظمي: أتمنى من الكتل السياسية عدم الاعتراض على المرشحين لمنصب وزير الصحة

الكاظمي: أتمنى أن يكون وزير الصحة المقبل من الوزارة لكي يكون مطلعاً على تحديات كورونا

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