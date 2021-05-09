عاجل | الكاظمي: التزمنا بالكثير من فقرات برنامجنا الحكومي
الكاظمي: لدينا النية بتغيير وزاري قريب
الكاظمي: شكلنا لجنة لإعادة بعض مكاتب الأحزاب في بعض المحافظات
الكاظمي: الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة
الكاظمي: نشعر بالخجل من مستوى الخدمات الموجود
الكاظمي: لن نسمح بوجود المسلحين في هذه المكاتب
الكاظمي: شكلنا لجنة لإعادة بعض مكاتب الأحزاب في بعض المحافظات
الكاظمي: نحتاج إلى دعم وسائل الإعلام لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات
الكاظمي: جميع مستلزمات نجاح الانتخابات متوفرة
الكاظمي: أتمنى من الكتل السياسية عدم الاعتراض على المرشحين لمنصب وزير الصحة
الكاظمي: أتمنى أن يكون وزير الصحة المقبل من الوزارة لكي يكون مطلعاً على تحديات كورونا
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