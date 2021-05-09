2021/05/09 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: تم إلقاء القبض على بعض الجناة ممن قتلوا المتظاهرين

الكاظمي: التزمنا بتعهداتنا للمتظاهرين

الكاظمي: نحتاج إلى إعادة تقييم مؤسساتنا

الكاظمي: قمنا بتغييرات أمنية للدفع بدماء جديدة لبناء المؤسسات الأمنية

الكاظمي: خطوات الإصلاح والورقة البيضاء وفرتا لنا المليارات

الكاظمي: نجحنا بتوفير حماية للوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة

الكاظمي: الطائفية والفساد والبحث عن السلطة أنتجت دولة ضعيفة

الكاظمي: الأعمال العبثية تسببت بانسحاب الشركات الأمريكية التي كانت تتولى تصليح الطائرات

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