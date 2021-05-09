تظاهرات في الديوانية وذي قار احتجاجاً على مقتل 'ناشط مدني' يكربلاء

2021/05/09 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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تظاهرات في الديوانية وذي قار احتجاجاً على مقتل "ناشط مدني في كربلاء

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