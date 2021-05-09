متظاهرون يضرمون النار في الإطارات قرب القنصيلة الإيرانية بكربلاء

2021/05/09 | 22:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم محتجون غاضبون، اليوم الأحد، على إضرام النار في القنصيلة الإيرانية، بمحافظة كربلاء، وذلك بعد تشييع جثمان الناشط إيهاب الوزني.

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#عــــاجل :: الانمتظاهرو كربلاء يطوقون القنصلية الإيرانيةفي المدينة ويقطعون الطرق المؤدية لهابالإطارات المشتعلة احتجاجًا على اغتيالالميليشيات للناشط إيهاب الوزني#ايهاب_الوزني_شهيد pic.twitter.com/krQhuUAFuK

— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) May 9, 2021

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