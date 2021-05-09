كربلاء تمنع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى بشكل مفاجئ

2021/05/09 | 22:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت الجهات المعنية في محافظة كربلاء، الاحد، منع دخول الوافدين للمدينة باستثناء المقيمين هناك.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (9 ايار 2021) ان "القوات الامنية منعت المواطنين الوافدين الى كربلاء من الدخول للمدينة باستثناء الذي يحملون بطاقة السكن".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية في مداخل كربلاء قامت بارجاع العديد من المواطنين ومنعهم من دخول المحافظة دون توضيح الاسباب".

واشار الى ان "هذه الاجراءات تاتي تزامنا مع التصعيد الراهن الذي تشهده المحافظة عقب اغتيال الناشط ايهاب الوزني".

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