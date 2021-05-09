غضب عراقي من اغتيال 'الوزني'.. ومطالبات بمقاطعة الانتخابات

2021/05/09 | 22:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كان آخر منشور على صفحة الناشط العراقي، إيهاب الوزني، بتعلق بالعثور على ناشط آخر، من كربلاء التي يسكنها الوزني، حيا بعد أنباء عن اختطافه.

قبلها لم ينشر الوزني، أو يتحدث - بحسب أصدقائه – عن أي شيء يمكن أن يؤدي إلى قتله، كما يقول مصدر مقرب من الوزني فضل عدم كشف اسمه.

ويقول المصدر إن الوزني "لم يترشح حتى للانتخابات، ولم يكن ينافس على مقاعد كربلاء النيابية، رغم أنه كان قادرا على الفوز لو أراد، لكنه لم يكن مقتنعا بالدخول في الانتخابات تحت تهديد سلاح الميليشيات".

وبعد مقتله برصاص مجهولين، السبت، يبدو أن كلمات الوزني وموقفه من الاشتراك في الانتخابات أثرت على قوى تظاهرات أكتوبر العراقية، إذ أعلن حزب البيت الوطني، واتحاد العمل والحقوق، المنبثقين من ساحات تظاهرات محافظتي ذي قار وبغداد، مقاطعة "النظام وانتخاباته".

وقال حزب البيت الوطني في بيان إن "مسلسل القتل والخطف استم من قبل جهات مسلحة معروفة سلفا من قبل الحكومة والشعب"، مضيفا أن اغتيال الوزني "ما هو إلا مصداق على استمرار الإرهاب الممنهج لرموز وقادة وشباب تشرين".

وتقرر أن تقام الانتخابات النيابية العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل، مبكرة ست أشهر على موعدها المعتاد.

وأعلن الحزب "مقاطعة النظام السياسي بالكامل"، ودعا "كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا، وإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية التي أثبتت المواقف والدماء إنها عصية على الإصلاح""، متسائلا "كيف لحكومة تتماهى مع قوى السلاح ويمر الكاتم والعبوة أمام أنظارها أن توفر مناخا انتخابيا آمنا لقادة حراك سياسي منهم القتيل والمغيب والمشرد بسبب التهديد وعمليات الاغتيال واستهداف المنازل بالعبوات".

وقال القيادي في حزب البيت الوطني، حسين الغرابي، إن موقف الحزب "لم يكن وليد اللحظة"، بل إنه ركز منذ بدايات التأسيس على أن "هذا النظام السياسي لا يمكن إصلاحه بوجود كتل واحزاب الفساد والإرهاب، وكنا نصر على تطبيق قانون الاحزاب الحالي من أجل إبعاد الأحزاب التي ترعى السلاح والميليشيات، وطالبنا مرارا وتكرارا بان يكون هناك إشراف أممي لعدم قناعتنا بالرقابة الحالية".

وأضاف الغرابي، أما في موضوع استمرار "القمع الممنهج لقادة تشرين وتماهي الحكومة مع ما يحصل من جرائم، فقد أصبح واضحا للجميع أن الحكومة لا تعلن عن القتلة ولا الجهات التي تقف ورائهم وبالتالي فهذا مؤشر خطير يوحي لنا بتفاهمات في الغرفة المظلمة للاستمرار بهذه الجرائم.

الغرابي تعرض هو ذاته لتفجير منزله في ذي قار، وأجبر على ترك محافظته وقاعدته الشعبية والتنقل بين المحافظات العراقية.

وشهدت مواقع التواصل العراقية انطلاق حملة #مقاطعون وحملت تغريدات كثيرة من مؤثرين عراقيين يدعون إلى مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية.

الى جميع الشرفاء الوطنيين..



اعلنوا مقاطعتكم للانتخابات..الانتخابات عملية ديموقراطية..



والديموقراطية ما تتحقق بوجود الميليشيات القذرة الي يغتالون بشبابنا يومية!والنظام السياسي كله يتحمل مسؤولية الجرائم الي دتصير.#مقاطعون#ايهاب_الوزني

— Aymen Hameed - ايمن حميد (@aymenhameed1) May 9, 2021

انتصاراً لدماء الشهداء والابرياء الذين اغتالتهم آلة السلطة والميليشيات المجرمة #مقاطعون ، ولن نكون شهود زور على مسرحية انتخاباتكم الهزيلة التي تروجون لها#ايهاب_الوزني pic.twitter.com/7KW010cCun

— د.



علي الجابري (@alialjabiri) May 9, 2021

القيادي في اتحاد العمل والحقوق العراقي حسين محمود، يقول إن الاتحاد كان يفكر بالانتظام سياسيا بعد انتهاء الاحتجاجات والتحول إلى معارضة من داخل البرلمان.

ويضيف محمود أنه بعد انتهاء الاحتجاجات "كنا نفكر كلنا بطريقة واحدة، هي أن ننتظم سياسيا ونتحول إلى معارضة من داخل البرلمان، لكن بمجرد أن تحولنا إلى تنظيمات تلمسنا الخطر الكبير الفارق بين أن تكون متظاهر وأن تنتظم سياسيا".

وقال محمود: "مرشحونا المستقلون تهددوا وغادروا البلاد، والاغتيالات مستمرة والحكومة لم تف بأي نقطة من برنامجها الحكومي الذي التزمت به، وهذه كلها أسباب جعلتنا نراجع موقفنا بخصوص الانتخابات".

محمود، مثل الغرابي وعشرات غيرهم من قادة الاحتجاج، اضطر إلى ترك منزله في بغداد بعد تعرضه لـ"زيارة" من قبل مجموعة مسلحة طلبت منهم ترك المنطقة التي يعيشون فيها.

ويقول محمود إنه في ظل هذه الظروف، ومنعه من التواصل مع جماهيره "بقيت لدينا ورقة المقاطعة التي تعني غضبا من قبل جماهيرنا ومن يثق بنا"، مضيفا أنه "بتوقع حصول تظاهرات قريبة تكون أكثر تنظيما ونضجا، وتحديد قواعد اشتباك جديدة تجنب الشباب خطر الموت".

لكن المحلل السياسي العراقي، مرتضى الوندي، يقول إن "المقاطعة للنظام تحتاج إلى تحشيد إعلامي لتكون مؤثرة"، مضيفا "من المتوقع أساسا أن هناك الكثير من العراقيين لن يشتركوا في الانتخابات لأسباب متنوعة، وسيعطي الزخم الإعلامي للمقاطعين لعدم مشاركتهم معنى مؤثرا، هو معنى الاحتجاج".

ويقول الوندي إن "المقاطعة والعصيان المدني هي تكتيكات فعالة جدا لو تم تنظيمها بالشكل الصحيح".

من جهته اعلن النائب فائق الشيخ علي، الاحد، انسحابه من الانتخابات النيابية المقبلة، داعيا الى ثورة ضد "ايران وميليشياتها"، على خلفية اغتيال الناشط ايهاب الوزني في كربلاء.

وقال الشيخ علي في تغريدات على تويتر تابعها NRT عربية (9 ايار 2021): "لا تخرجوا في تظاهرة احتجاج على اغتيال إيهاب الوزني، كي لا تنكشفوا..



بل نظموا صفوفكم واستعدوا وتهيأوا للثورة على إيران وميليشياتها القذرة في الشهور القادمة".

واضاف: "لقد تمادوا في القتل..



وعليهم أن يذوقوا هذه المرة طعم الموت والهزيمة..



استعدوا..



إنني أعرف عماذا أتحدث".

وتابع الشيخ علي: "بعد اغتيال الشهيد إيهاب الوزني أعلن انسحابي من الانتخابات النيابية، وأدعو القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضا والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور القادمة ضد إيران وميليشياتها القذرة"، مؤكدا أنه "لا خيار أمامنا غير الإطاحة بنظام القتلة المجرمين".

واختتم الشيخ علي تغريدته بوسم: "#ستنتصر_ثورة_تشرين".

واعلنت محافظة كربلاء، الاحد، غلق مداخلها ومنع دخول اي شخص لا يسكن المدينة.

وذكر مصدر امني لـ NRT عربية، (9 أيار 2021)، انه "تم غلق سيطرة كربلاء من دخول اي شخص لا يسكن المحافظة"، موضحا ان "الدخول يشترط ببطاقة السكن حصرا".

واضاف، ان "قرار الاغلاق تم على خلفية حادث اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني"، لافتا الى ان "الاجراء سيكون حتى اشعار اخر".

من جانبها دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، مقتل الناشط إيهاب الوزني على يد مسلحين مجهولين في محافظة كربلاء.

وقالت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (9 أيار 2021)، إنها "تدين حادثة الاغتيال للناشط المدني إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء والتي جاءت استكمالا لمسلسل الاغتيالات ضد الناشطين واصحاب الكلمة الحرة".

وابدت المفوضية "اسفها البالغ لما جرى"، مؤكدة "وجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية الناشطين، ما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم اصبحوا فريسة لهذه الحواداث المأساوية".

وطالبت المفوضية "القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات المناسبة، لحماية الناشطين والاعلاميين والمدونين واصحاب الكلمة الحرة، وتقديم الجناة للعدالة وتعزيز الجهد الامني والاستخباراتي وان تكون التحقيقات عاجلة وتعلن للراي العام بشكل مباشر، وأن لا تكون كسابقاتها مثل حادثة استشهاد الصحفي هشام الهاشمي (رحمه الله)".

من جهته استنكر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، بشدة إغتيال الناشط المدني إيهاب جواد الوزني أمام منزله وسط محافظة كربلاء.

وقال الحكيم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 أيار 2021)، ان "هذه الفعلة المستنكرة و الإجرامية وما يتعرض له بعض الناشطين والإعلاميين من حالات تضييق من جهات مجهولة تضع الحكومة وأجهزتها الأمنية أمام مسؤولية المتابعة الحثيثة لهذا الملف".

واضاف البيان، انه "يجب كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم البشعة ومحاسبتها لتفويت الفرصة على من يسعى لاستغلال الظروف الحالية لتنفيذ اجنداته المريبة".

كما وذكر النائب عن سائرون رياض المسعودي، الاحد، ان ما حدث في كربلاء من خلال قتل الناشط ايهاب جواد الوزني هو استمرار لمسلسل الفوضى و ينبغي على الحكومة ان تراقب الأجهزة الأمنية المقيدة بسبب الخلافات السياسية والفساد المستشري في البلد.

وقال المسعودي في تصريح لـNRT عربية، (9 أيار 2021)، ان "الاغتيالات لا تطال الناشطين فقط وانما الجميع وفي مختلف محافظات البلاد،" معللا ذلك الى ضعف هيبة الدولة والقانون،" مضيفا ان هناك "جهات تقوم بأضعاف الدولة من خلال عدم تطبيق القانون والاعتداء على المواطنين والاساءة من خلال الاعلام".

واشار المسعودي، الى ان "المظاهر المسلحة في بغداد والتواجد الأميركي والتدخل الاقليمي من شأنها اضعاف حكومة العراق".

واوضح، ان "السجون اليوم ملئت بالمتهمين بقضايا المخدرات والتي لم يتم محاسبة 2% منها،" منوها انه يحب أن "لا تكون فعالية الأجهزة الأمنية مقيدة بسبب الخلافات السياسية والفساد الذي جاء في كربلاء بسبب الفوضى السياسية والاجتماعية".

وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني إنه تم تعبئة شرطة المحافظة للبحث عن "العناصر الإرهابية" التي نفذت عملية الاغتيال.



وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي ان القوات الامنية انتشرت في شوارع كربلاء لملاحقة الجناة.

من جهته ذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في اجتماع مع حكومته اليوم الأحد، إن قتلة وزني متورطون بشدة في الجريمة ولن يفلتوا من العقاب.

وأضاف الكاظمي، إن القتلة يحاولون خلق الفوضى من خلال استهداف النشطاء العزل، لكن القانون سيحاسبهم كما سقط آخرون في قبضة العدالة.

ودعا السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يسمح لمرتكبي الجرائم بمواصلة القتل.

وفي صباح اليوم الأحد اندلعت الاحتجاجات في كربلاء بعد انتشار نبأ مقتل الوزني.



وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية وهددوا بتصعيد أعمالهم.

فيما تداول ناشطون إن القوات الأمنية في كربلاء أمرت بتأجيل تشييع جنازة وزني بسبب الغضب الشعبي.

وقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019، وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي، هشام الهاشمي، أمام منزله في يوليو الماضي.

وأدت حملة المقاطعة للانتخابات في عام 2018، إلى اندلاع احتجاجات عام 2019 التي أدت إلى إسقاط الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات، وما يزال المحتجون يطالبون بإصلاحات وتغييرات يقولون إنها لم تتحقق.

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