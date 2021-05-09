(أهمية ان يكون الانسان جادا)1 - قاسم علي فنجان

2021/05/09 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان حامد: اهلا بروفيسور حسن شلونك، خير، شو اشوفك مستعجل، خو ماكو شي.حسن: اهلا حامد، انا بخير، لكنني فقط تأخرت على الاجتماع الحزبي.حامد: اووه، بعدك تركض وره هذا الحزب، عمي انت أستاذ جامعي، وهذا الحزب صار بس تاريخ، وبعدين عليمن تجتمعون وشراح تناقشون، شو انتم مواقفكم معروفة، وبعدين منو الراح يجتمع بيكم.حسن: لا حامد، كلامك هذا غير صحيح، لقد عشت العمر كله في هذا الحزب، خمسون سنة ليست قليلة في ه ......





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