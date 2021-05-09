الخيط الرفيع، بين معارضة النظام، والاضرار بالوطن؟! - سعيد علام

2021/05/09 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام نشرت القوات المسلحة المصرية اكثر من صورة وفيديو يوضح امتلاكها لصاروخ STORM SHADOW "ظل العاصفة"، SCALP EG، ضمن تسليح مقاتلات "رافال" المصرية، هذه الصور والفيديوهات، تناقلتها المئات من وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية،(1) (2)، نظراً للامكانيات العالية لهذا الصاروخ الذى حرص قائد القوات الجوية المصرية ان يظهره فى خلفية الصورة التى تجمعه مع قائد القوات الفرنسية، فى احدى القواعد الجوية المصرية، ......





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