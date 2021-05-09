الكاظمي: وفد يتوجه إلى كردستان لحل أزمة المناطق المتنازع عليها

2021/05/09 | 23:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي عن توجه وفد الأسبوع الحالي إلى إقليم كردستان لحل أزمة المناطق المتنازع عليها.وأوضح رئيس الوزراء خلال مقابلة بثتها قناة العراقية الإخبارية، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، أن …

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