مقتل لاجئ ولاجئة عراقيين في مخيم “الهول” السوري

2021/05/09 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد إداري من قوى الأمن الداخلي الكردي “الأساييش” من مخيم “الهول” لمراسل RT في شمال وشرق سوريا، مقتل لاجئ ولاجئة عراقيين في المخيم أمس السبت.

وأشار، إلى أن “شابا عراقيا قتل البارحة السبت بعد صلاة العشاء بمسدس داخل خيمته”.

وأضاف: “قتلت سيدة عراقية تدعى منال خليل إبراهيم (من مواليد 1995) بطلق ناري في الرأس من مسدس داخل المخيم الساعة العاشرة مساء البارحة السبت”.

وأطلقت قوى الأمن الداخلي “الأساييش”، مؤخرا حملة للقبض على خلايا تنظيم “داعش” في مخيم “الهول” جنوب شرق الحسكة بدعم من التحالف الدولي بعد ازدياد حالات الإعدامات والتصفيات الميدانية التي تجاوزت الـ40 حالة.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أنه، وبعد هدوء في المخيم لأسابيع، بدأت حالات القتل بالأسلحة البيضاء والمسدسات تعود من جديد.

وأشارت إلى أن “أغلب الحالات تجري في صفوف اللاجئين العراقيين الذين يتجاوز عددهم الـ30 ألف شخص”.

وجرت مؤخرا صفقة لإعادة العراقيين إلى بلادهم، لكنها فشلت بسبب الرفض الشعبي من الجانب العراقي.

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