كركوك.. مأدبة افطار للحكام الرياضيين

2021/05/09 | 23:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام نوزاد قادر رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كركوك مساء اليوم الاحد 2021/5/9، في منزله بمحافظة كركوك مأدبة افطار لحكام كركوك .

على هامش المأدبة قدم رئيس اتحاد كركوك لكرة القدم درع تقديري من الاتحاد لكل من سيروان نجم الدين عضو الاتحاد الكوردستاني السابق لكرة القدم، والحكمان الدولييان امير داود ويوسف سعيد لمشاركتهما في ادارة البطولة الأسيوية .

وفي كلمة له ثمن نوزاد قادر الدور الذي لعبه المكرمين الذين بذلوا جهودهم لخدمة كرة القدم في كركوك .

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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